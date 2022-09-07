Аэропорт «Симферополь», закрытый с начала года, умудрился получить прибыль

Международный аэропорт «Симферополь», закрытый для самолетов с 24 февраля текущего года, умудрился получить прибыль. Это следует из распоряжения Совета министров Крыма, подписанного Юрием Гоцанюком.

Как уже сообщал «Новый День», аэропорт перестал обслуживать самолеты с 24 февраля в связи с закрытием авиасообщения с 11 регионами южной и центральной России. Его площади используют для проведения выставок и конференций. Очевидно, это стало неплохой заменой авиарейсов, так как в распоряжении Совмина говорится:

«Одобрить позицию Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, уполномоченного на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в собственности Республики Крым акций Акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь»: при рассмотрении общим собранием акционеров Акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь» вопроса распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2022 года направлять на выплату дивидендов 89,5% чистой прибыли, оставшейся в распоряжении указанного общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей».

Раз есть подобная позиция, значит, есть что распределять.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»