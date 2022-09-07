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Среда, 7 сентября 2022, 12:01 мск

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Житель Крыма несколько лет получал две российских пенсии

Житель Евпатории несколько лет получал две российских пенсии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 27 лет служил в частях Воздушно-космических войск в Евпатории и Воркуте. После распада СССР он умудрился получить два гражданства – российское и украинское. Со временем на первый паспорт он оформил пенсию военнослужащего, на второй – выплаты по старости.

почти семь лет жил по двум паспортам и получал две пенсии. За что и поплатился: он должен вернуть государству больше полутора миллионов рублей.

«В 2014-м после референдума в Крыму, схема чуть не обрушилась, но тут он получил новое удостоверение личности, и проблема решилась сама собой, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Сделал ксерокопию, перевел пенсию из Украины в Россию. Так обеспечивал себя почти семь лет, пока подвох не вскрылся». «Прибавка» к пенсии за эти г8оды составила около 1,5 млн рублей.

Суд приговорил 69-летнего крымчанина к 1 году лишения свободы условно и обязал вернуть государству незаконно полученные деньги.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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