В Севастополе мужчина разгромил чужой автомобиль на АЗС

В Севастополе мужчина бросил урну в лобовое стекло машины на автозаправке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, сначала пьяный мужчина клянчил у автомобилистов деньги. Тем, кто отказывал, угрожал расправой и поливал нецензурной бранью.

Сотрудники АЗС попросили его покинуть территорию, но мужчина на них не отреагировал. Он схватил металлическую урну и метнул в ближайший автомобиль, в котором находились женщина-водитель и двое детей. Урна разбила машине лобовое стекло.

Сотрудники АЗС вызвали Росгвардию, бойцы которой задержали 39-летнего севастопольца. Как выяснилось, он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Дебошира передали полиции.

Севастополь, Олег Яковенко

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