Крымский депутат Госдумы отказался от мандата

Депутат Госдумы от Симферопольского округа Крыма Алексей Черняк складывает полномочия.

Как уже сообщал «Новый День», Черняк получил мандат в ходе выборов по мажоритарному округу, прошедших 19 сентября 2021 года (он набрал всего 49,73% – это худший результат среди крымских депутатов от одномандатных окргуов) и должен представлять в Госдуме интересы жителей Судака, Феодосии, Ялты, Бахчисарайского и Белогорского районов, Центрального района Симферополя и юго-западной части Симферопольского района.

Однако не прошло и года, как он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой прекратить его полномочия. Причина отказа от мандата не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

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