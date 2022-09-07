Меры поддержки туристической сферы Крыма обещают разработать до конца сентября

Меры поддержки туристической сферы Крыма должны быть разработаны до конца сентября. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«До 1 октября ожидается решение правительства РФ по мерам, направленным на поддержку крымских отельеров, в частности, компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке 2% – 4%, – рассказал Аксенов. – Программа туристического кешбэка уже работает, в ней участвуют 300 крымских предприятий.

Кроме того, ожидается внесение на рассмотрение в Госдуму РФ закона о легализации гостевых домов. А благодаря гранту Ростуризма в размере 300 млн рублей до конца года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров».

Еще одной серьезной мерой станет возможность для самозанятых граждан сдавать в аренду апартаменты – проработать этот вопрос президент России Владимир Путин поручил по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

«На сегодняшний день такая практика применяется по отношению к квартирам. Это позволит, с одной стороны, легализовать еще один вид деятельности, в котором могли бы работать самозанятые, а с другой – обеспечить дополнительные доходы в республиканский бюджет. Отмечу, что благодаря мерам, принятым как на федеральном, так и на региональном уровне, нам удалось значительно продвинуться в решении проблем, связанных с легализацией работы малых средств размещения. Это уже позитивно сказалось на поступлениях в бюджет», – заявил глава РК.

В свою очередь, правительство Крыма до 1 октября должно проработать и внести в правительство РФ предложения по реализации проектов благоустройства исторических центров, а также представить предложения и по благоустройству пляжей к курортному сезону 2023 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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