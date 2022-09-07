Совбез Украины не исключил наступления ВС РФ на Киев и ликвидации Зеленского

Повторное наступление армии РФ на Киев не исключено, но ВСУ готовятся к этому, а разведка Украины ежедневно контролирует ситуацию на границе с Белорусией и принимает «определенные меры».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Кроме того, он уверен, что РФ не отказалась от планов «ликвидации украинского руководства».

«Россияне не исключают для себя вопросы, которые они поставили 24 февраля, когда перешли в активную фазу – это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они свои планы не меняли. Поэтому для нас в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что это им не удалось и будем надеяться, что вряд ли удастся», – заверил Данилов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»