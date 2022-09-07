Эрдоган резко раскритиковал «провокационный курс Запада» по Украине

Турция не поддерживает провокационный курс Запада, который он использует в украинском кризисе.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Турции Реджэп Эрдоган.

По его мнению, из-за безответственной политики США и ЕС конфликт между Украиной и Россией быстро не завершится. Кроме того, он уверен, что оружие, которое поставляют Киеву, является «металлоломом».

«Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада», – подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Россия не та страна, которую можно недооценивать, а об энергетическом кризисе Западу надо было думать заранее.

Симферополь, Валентин Карамазов

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