Группа партий Бундестага потребовала от Шольца немедленных решений по газу и по конфликту на Украине

Парламентская группа Бундестага, представляющая все партии левого спектра, обратилась к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием незамедлительно инициировать мирные переговоры по Украине и возобновить поставки российского газа в Германию.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», с эмоциональной речью с трибуны выступила лидер левой парламентской группы Амира Али.

«Мы критикуем то, что санкции наносят больший ущерб Германии, Европе и глобальному Югу, чем тому, о ком, собственно, и следует говорить – Путину. Здесь, в Германии, существует угроза дальнейшего резкого повышения цен. Этого нельзя допустить, коллеги. Поэтому мы требуем от федерального правительства, чтобы было сделано все возможное для начала мирных переговоров. Эта война должна закончиться как можно скорее. Во-вторых, вы должны вступить в переговоры с Россией о газе, чтобы гарантировать поставки. Народ справедливо ожидает этого. Я цитирую ваши слова, господин Шольц, вы сказали, что санкции не должны ударить по Европе сильнее, чем по России. Поэтому, пожалуйста, действуйте», – приводит перевод выступления лидера левых в Бундестаге телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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