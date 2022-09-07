В ДНР завершено следствие по первым 24 нацистам из «Азовстали»

Следственным управлением ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении 24-х участников запрещённой в РФ террористической организации «Азов».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель прокуратуры ДНР Виталия Чернявская.

«В ходе расследования установлена вина 7-х лиц в организации деятельности «Азова», признанного в соответсвии с законодательством ДНР террористической организацией (ч. 1 ст. 234 УК ДНР), 17-ти лицам предъявлено обвинение относительно их участия в деятельности данной организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

Кроме того, каждый участник «Азова» обвиняется в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой Народной Республике, по ч. 4 ст. 34, ст. 232 УК ДНР.

Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в официальном сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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