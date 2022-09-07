В Крыму замораживают стоимость газа для населения

В Крыму замораживают стоимость газа для населения: цены не изменятся в течение 2 лет. Об этом заявил глава ОРК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос уже согласован с правительством РФ. Необходимые средства для компенсации «Черноморнефтегазу» выделены по поручению президента.

На сегодняшний день в крымских хранилищах находится 1 млрд 308 млн кубических метров газа – 98% от необходимого объема, заполнение завершится до 13 сентября.

«Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме, – пообещал Аксенов. – Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести.

Несмотря на все сложности, отопительный сезон в республике пройдет в штатном режиме, крымчанам ничего не угрожает».

Симферополь, Лиана Макоба

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