Услышал взрывы – не пугайся: в Керчи тренируется Росгвардия

В Керчи проходят учения Росгвардии с использованием военной техники и имитационных пиротехнических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, практические занятия запланированы с 8:00 до 13:00 на территории Глазовского сельского поселения.

В мэрии рекомендуют крымчанам и туристам воздержаться от посещения указанной территории, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией.

Керчь, Олег Яковенко

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