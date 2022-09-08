Услышал взрывы – не пугайся: в Керчи тренируется Росгвардия

В Керчи проходят учения Росгвардии с использованием военной техники и имитационных пиротехнических средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, практические занятия запланированы с 8:00 до 13:00 на территории Глазовского сельского поселения.
В мэрии рекомендуют крымчанам и туристам воздержаться от посещения указанной территории, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией.
Керчь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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