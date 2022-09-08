В Ялте устроили стихийный митинг и перекрыли дорогу из-за того, что полиция отпустила участника жестокого убийства

Жители Ялты устроили стихийный митинг у задания полиции: их возмутила информация, что одного из подозреваемых в жестком убийстве выпустили из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло в ночь на 6 сентября. 34-летнего жителя пгт Гаспра жесткого избили и, по словам очевидцев, зарезали, нанеся 36 ножевых ранений. Когда он перестал подавать признаки жизни, его тело погрузили в багажник внедорожника, а потом подбросили к больнице.

По подозрению в преступлении были задержаны бывший боец отряда Моторолы и участник народного ополчения РК. Второй сначала проходил по делу свидетелем: его опросили и отпустили. Это возмутило горожан, так как процесс избиения зафиксировали камеры наружного наблюдения: мужчину били оба. Несколько десятков человек пришли к зданию полиции и перекрыли улицу Морскую, требуя справедливости.

В МВД Крыма официально прокомментировали информацию:

«6 сентября в дежурную часть полиции Ялты поступило сообщение о том, что около 05:30 в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись.

В ходе проведённого комплекса розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен.

В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан.

В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела сотрудниками УМВД России по Ялте переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы».



Учитывая резонанс, ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю затребовало дело себе и уже приняло его к производству.

«Следователями следственного отдела по городу Ялта действия квалифицированы как убийство, – сообщили в ведомстве. – На место происшествия выехали следователи-криминалисты Главного следственного управления. Проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления».

Ялта, Олег Яковенко

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