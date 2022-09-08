Adieu France: в Севастополе начали выращивать устричный спат

В Севастополе запустили проект по выращиванию устричного спата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спат – это мальки, из которых вырастают взрослые особи, от качества этого материала зависит размер готовой продукции. Лучшим считается спат, выращенный в море.

Севастопольские производители устриц, как правило, закупали спат во Франции: ежегодно в город поступало более 2,5 млн мальков разного калибра. Весной поставки были прекращены. Фермы пока используют сформированные запасы.

Одно из местных хозяйств совместно с Институтом биологии южных морей несколько лет проводили эксперименты по выращиванию устричного молодняка с учетом особенностей среды. Опыт оказался удачным, и теперь его собираются масштабировать. Инвестор частный, правительство города обещает помочь льготными кредитами. Первый устричный спат планируется получить через несколько месяцев.

Правда, проект может затормозить из-за так называемых экономических ножниц: потенциальных потребителей спата в Крыму пока немного, а малый объем производства не позволит окупить вложения. С другой стороны, устричное производство на полуострове развивается медленно как раз из-за нехватки мальков, адаптированных к местным условиям.

Севастополь, Лиана Макоба

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