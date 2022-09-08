В Крыму стали чаще брать ипотеку, но покупать меньше жилья

В Крыму стали чаще брать ипотеку: число подобных сделок выросло почти на треть.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом полугодии в РК зарегистрировано 12,5 тыс договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 32% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
При этом общие объемы продаж упали как на первичном, так и на вторичном рынках.
«Продажи новостроек в Крыму за полгода сократились на 5,9%. За отчетный период в регионе зарегистрировали 3,1 тыс договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 3,3 тыс сделок в прошлом году», – пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на Росреестр по Республике Крым и Севастополю. Спрос на вторичном рынке снизился на 18,6%.
В Севастополе фиксируется более существенный спад. Так, в первом полугодии число сделок с долевым участием сократилось в 3 раза: с 833 в прошлом году до 269. Объемы ипотечного кредитования снизились на 36%, продажи на вторичном рынке жилья упали более чем 20%. «Ранее участники рынка недвижимости Кубани и Крыма отмечали, что после роста объема сделок в марте интерес россиян к приобретению жилой недвижимости в курортных городах черноморского побережья РФ трансформировался в отложенный спрос, – пишет «Коммерсант». – Эксперты считают, что рынок активизируется к концу года, в том числе за счет клиентов, которые ранее вкладывали средства в зарубежную недвижимость».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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