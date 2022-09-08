Крымские ученые возобновили сотрудничество с Гвинеей

Севастопольский Институт биологии южных морей (ИнБЮМ) возобновил сотрудничество с учеными Гвинеи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контакты были налажены еще в советское время. Но в 1993 году правительство Украины заявило, что это слишком дорогой проект и отказалось поддерживать взаимодействие.

У России есть международное соглашение с Гвинеей, но в рамках этого документа пока никто не работает. Между тем, за последние годы в Гвинейской Республике изменилась экологическая и экономическая обстановка, увеличилась промышленная активность, перспективы сотрудничества расширились.

По словам замдиректора ИнБЮМ по научно-инновационной и международной деятельности Георгия Черного сотрудничество преследует три цели: политическую, научную и практическую. Последняя подразумевает совместное освоение биоресурсов, что безусловно выгодно России.

«Это Восточная Атлантика, рядом Гвинейский залив – одни из богатейших мест. СССР, Россия всегда там традиционно занимались рыбным промыслом. Мы занимаемся и сейчас, но по квотам, которые выделяются странами более или менее охотно, – цитирует Черного РИА Новости. – Теперь вопрос стоит о начале полномасштабных исследований там, на основе которых мы сможем наладить совместное производство по различным направлениям».

В первую очередь, помимо производства рыбной продукции, речь идет о косметической отрасли и производстве спецпитания.

«У них там много устрицы, а мы умеем делать из устрицы биологически активные добавки. Умеем добывать из морских гидробионтов, водорослей и моллюсков, каротиноиды – это родственники витамина А, и целый ряд других очень полезных веществ. Умеем делать из них косметические средства и самые разные коктейли с аминокислотами. Например, наши специалисты разработали пищевую добавку, которая помогает восстановить функции организма при энцефалопатии», – рассказа Черный. И сообщил: проект резолюции о сотрудничестве ИнБЮМ и Центра Конакри-Рогбане (CERESCOR) был принят 7 сентября по итогам семинара, прошедшего в рамках II Международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность». А в 2023 году планируется визит севастопольских ученых в Гвинею.

Севастополь, Лиана Макоба

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