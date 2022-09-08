Каменные грибы и волшебное озеро: в Крыму появились новые охраняемые территории

В Крыму появились новые особо охраняемые природные территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомрегистре РК, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о трех ООПТ: ландшафтно-рекреационном парке «Ойбурский» в границах Штормовского сельского поселения Сакского района, памятнике природы «Каменные грибы Малого Салгира» на северо-западном склоне Долгоруковского массива и дендрологическом парке «Парк им. М.В. Печенкина», расположенном на восточном берегу симферопольского водохранилища.

Первая ООПТ была создана в декабре 2021 года, остальные две – в марте нынешнего года.

После получения охранного статуса на территориях устанавливается особый правовой режим использования: на земельных участках, расположенных в границах ООПТ, запрещается любая деятельность, способная нанести ущерб природным комплексам, объектам флоры и фауны, памятникам истории и культуры. В целях обеспечения территориальной целостности ООПТ сотрудники комитета внесли в ЕГРН данные о местоположении границ этих территорий, их площади, индивидуальные обозначения и другие сведения, предусмотренные законом.

«Каждая из этих территорий по-своему уникальна. Например, так называемые каменные грибы – само по себе довольно редкое явление. Это скалы-останцы, прозванные грибами из-за их удивительной схожести. В Крыму такие образования есть не только в верховьях реки Малый Салгир, но и в долине реки Сотера близ Алушты, – рассказала председатель Госкомрегистра Инна Смаль. – Не менее интересен и симферопольский дендрарий, созданный в 70-80-х года прошлого века главным лесничим Симферопольского лесхоза Максимом Печенкиным. Здесь фактически на голых, не покрытых лесом холмах ученым-лесоводом была высажена коллекция различных деревьев и кустарников, привезенных из Америки, Африки и Австралии. Ну, и парк «Ойбурский» на западе Крыма представляет собой участок прибрежных дюн и само озеро Ойбурское, где обитают редкие птицы и животные, занесенные в Красную книгу Крыма и России».

Добавим, что Ойбурское озеро славится целебными грязями и голубой глиной, поэтому привлекает множество туристов, так что запрет на любую деятельность для этого природного памятника весьма актуален.

Симферополь, Лиана Макоба

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