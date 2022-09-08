Politico: Брюссель не хочет вводить новые санкции против России

Украина требует, чтобы Евросоюз ввел в отношении России новые санкции, но Брюсселю эта «игра на выживание», похоже уже надоела. Об этом пишет американское издание Politico.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях Венгрия затормозила процесс решения о продлении рестрикций против России, требуя снять ограничения с трех российских олигархов. Чехия, возглавляющая сейчас Совет Евросоюза, убедила Будапешт отложить обсуждение этой темы до следующего продления санкций. Однако эта история повлияла на других членов ЕС, многие из которых тоже не горят желанием продолжать «закручивать гайки», так как антироссийские санкции отражаются и на их странах.

«Аппетит ослаб, – цитирует издание высокопоставленного дипломата из страны ЕС. – С каждым пакетом становилось все труднее».

Правительства европейских государств сейчас более озабочены разрастающимся кризисом, приближающейся зимой и возможными проблемами с отоплением.

«Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий», – отмечает собеседник Politico, подчеркивая, что пока в ЕС никто не хочет говорить о новом пакете санкций.

Киев, Платон Ефимчук

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