Кличко объявил о переименовании Московской и Волгоградской улиц в Киеве

Улица Московская в центре Киева стала улицей Князей Острожских (западнорусские князья, служившие Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой).

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко (сын советского офицера).

Он добавил, что Киеврада поддержала переименование улицы Волгоградская в улицу имени Романа Ратушного (украинский неформал, журналист, нацист и боевик, уничтоженный под Изюмом в марте 2022 года).

Киевский горсовет уже изменил названия около 40 улиц, переулков и площадей Киева, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Так улица Маршала Малиновского стала улицей «героев» неонацистского полка , Питерская переименована в Лондонскую, Карла Маркса в Гуцульскую, а площадь Тульская теперь площадь «героев» запрещённой и объявленной в РФ эктремистской – УПА.

Симферополь, Валентин Карамазов

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