Ключевая ставка Нацбанка Украины сохранена на уровне 25% годовых.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте финансового госрегулятора.

Причиной невозможности отказаться от столь высокой ставки названа текущая динамика инфляции на Украине.

«Учитывая прогнозируемую инфляционную динамику и баланс инфляционных рисков, правление Нацбанка решило оставить учетную ставку на уровне 25%. Это решение соответствует базовому сценарию макроэкономического прогноза, предусматривающего сохранение учетной ставки на текущем уровне по меньшей мере до второго квартала 2024 года», – говорится в сообщении.

Также в Нацбанке утверждают, что международных резервов «будет достаточно» для фиксации курса гривны на текущем уровне. Напомним, курс гривны искуственно поддерживается киевским режимом на уровне 37 к доллару. На чёрном рынке предлагают до 50 гривен за один доллар.

Как известно, Центробанк России поднимал учётную ставку в феврале-марте 2022 года до 20%. Сейчас ключевая ставка в РФ составляет 8% благодаря существенному снижению инфляции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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