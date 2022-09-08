Министр обороны США: Будем вооружать Украину на долгосрочную перспективу

Боевые действия на Украине находятся в ключевом моменте, поэтому необходимо увеличить поставки вооружений Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, открывая встречу «Рамштайн» на одноимённой базе в Германии.

По его словам, украинская армия начала контрнаступление на юге, и у ВСУ якобы есть «очевидный успех на поле боя». Он добавил, что Киев нуждается в дальнейшей помощи западных партнеров и подтвердил передачу Украине оружия еще на 675 млн долларов. При этом глава Минобороны США четыре раза повторил фразу «долгосрочная перспектива».

«Мы будем работать вместе, чтобы научить украинские силы на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу, чтобы соответствовать потребностям Украины в долгосрочной перспективе, и мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе», – обратился Остин к участникам встречи.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»