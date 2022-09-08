Премьер Эстонии объяснила рекордную инфляцию в стране плохим соседством

Высокая инфляция в Эстонии является «налогом на войну», который вынуждена платить страна из-за конфликта на Украине.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.

Она подчеркнула, что правительство её страны не виновато в росте цен. Кроме того, она призвала немцев терпеть инфляцию, как это делают эстонцы.

«В нашей стране инфляция составляет 25 %. Это налог на войну, вот как я это вижу. Мы платим в евро, украинцы – человеческими жизнями. У вас в Германии соседи лучше, чем у нас в Эстонии. Я понимаю, что немцам сложнее объяснить необходимость нынешней политики. Но это именно наша обязанность. Мы должны объяснить людям, почему необходимо помочь Украине. Чтобы Россия была отброшена назад, и эта война закончилась», – сказала Каллас.

Симферополь, Валентин Карамазов

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