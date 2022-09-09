Южный берег и часть горного Крыма отключат от газа

Южный берег и часть горного Крыма останутся без газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Черноморнефтегаз» начинает масштабные ремонтные работы. В связи с этим часть побережья от Партенита до Гаспры будут отключено от газоснабжения на срок от 3 до 7 дней. «Работа социальных, медицинских и образовательных учреждений нарушена не будет», – заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Масштабное отключение ждет и Бахчисарайский район. Как сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, с 20 по 23 сентября газа не будет в самом городе и 12 селах. Отключение связано с ремонтными работами на газопроводе.

Ялта, Олег Яковенко

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