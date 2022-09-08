«Срыв всех сроков»: в Крыму очередная отставка

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку директора Главного управления капитального строительства РК Владимира Смирнова. Решение принято по итогам объезда сел Симферопольского района.

«На большинстве из посещенных стройплощадок – срыв всех мыслимых и немыслимых сроков, нарушение графика. Идет систематический обман о количестве рабочих на объектах. Из заявленных 70 человек нашел 13», – рассказал Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо увольнения Смирнова будет объявлен выговор заместителю министра строительства и архитектуры РК Василию Недзельскому и вынесено замечание министру строительства и архитектуры РК Карлену Петросяну.

«Готов пересмотреть решение о взысканиях, если работы на объектах будут завершены до конца года, в ином случае примем более жесткие управленческие решения», – заявил глава РК.

Симферополь, Олег Яковенко

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