78% украинских беженцев в Польше не хотят возвращаться

Лишь 22% украинцев, которые выехали в Польшу после 22 февраля, готовы вернуться на Украину в ближайшие 3 месяца.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты соцопроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

По данным социологов, 35% респондентов готовятся «остаться в Польше, минимум, на год», почти 26% – планируют вернуться, «как только закончится война», а 17% – «вообще не планируют возвращаться в Украину».

Отмечается, что в опросе приняли участие 1440 респондентов – граждан Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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