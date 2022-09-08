78% украинских беженцев в Польше не хотят возвращаться

Лишь 22% украинцев, которые выехали в Польшу после 22 февраля, готовы вернуться на Украину в ближайшие 3 месяца.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты соцопроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
По данным социологов, 35% респондентов готовятся «остаться в Польше, минимум, на год», почти 26% – планируют вернуться, «как только закончится война», а 17% – «вообще не планируют возвращаться в Украину».
Отмечается, что в опросе приняли участие 1440 респондентов – граждан Украины.
Симферополь, Валентин Карамазов
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