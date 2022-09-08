Байден анонсировал «постоянное возложение на Россию расходов»

Президент США Джо Байден провёл накануне онлайн переговоры с лидерами G7. В видеоконференции приняли участие генсек НАТО, представители ЕС, президенты Польши и Румынии.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь традиционно шла о «помощи Украине» и «наказании России».

«Президент Байден провел сегодня видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть постоянную международную поддержку Украины, в том числе через постоянное предоставление безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложение на Россию расходов, необходимых для привлечения Кремля к ответственности за его агрессию», – говорится в сообщении по итогам переговоров.

Отмечается, что участники разговора также обсудили вопросы «превращения Россией энергетики в оружие» и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов в Европу.

Симферополь, Валентин Карамазов