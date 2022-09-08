Фон дер Ляйен: ЕС откажется от всех российских энергоресурсов через полгода

Евросоюз сможет отказаться от российских энергоресурсов уже через 6-7 месяцев.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40% приходилось на российский газ. Это длилось много лет. Сегодня только 9% – это российский газ, и это показывает, что через 6-7 месяцев мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов», – уверяет она.

По словам Фон дер Ляйен, ЕС уже полностью остановил импорт российского угля, последовательно уменьшает импорт российской нефти, диверсифицировал пути поставок газа. Как утверждает глава Еврокомиссии, все эти мероприятия помогут «с уверенностью пройти следующую зиму».

Симферополь, Валентин Карамазов

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