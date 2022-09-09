В Киеве признались, что зерновая сделка заключалась в интересах западного бизнеса

Пропагандистский шум вокруг «голодающих бедных стран», которым Россия «перекрыла доступ к украинскому зерну», был поднят Киевом и Западом исключительно в интересах транснациональных корпораций США и ЕС.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом рассказал украинский политолог Вадим Карасёв.

«Посмотрим, почему Путин обижается, и что он хочет. Как он говорит, что большинство, кроме, двух сухогрузов с зерном, были отправлены из Украины в страны Запада, только два – в Африку, развивающимся и бедным странам. А сама зерновая сделка, почему раскручивалась её необходимость? Потому что якобы была угроза продовольственного кризиса, особенно в Африке, в развивающихся бедных странах, Северной Африки и других местах. И вот для того, чтобы не допустить этот «продовольственный кризис», который имеет «глобальное измерение», вот откуда тут ООН. Почему это завертелось, закрутилось. Для этого необходимо разблокировать украинские порты Чёрного моря со стороны России, которые блокированы. И таким образом, открыть зерновой коридор», – объяснял политолог.

«Путин говорит – мы открыли, только всё пошло странам Запада, и только два пошли беднейшим и развивающимся странам. Что недалеко от истины, потому что уже приходилось и в Украине читать, и говорить даже на одной из пресс-конференции. Потому что – пока из Украины вывезено зерно прошлогоднего урожая, которое законтрактовано было транснациональными корпорациями США и Западной Европы», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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