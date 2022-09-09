В Севастополе арестовали элитную яхту, которую пытались ввезти из Турции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольской таможни, владелец, пытаясь уклониться от высоких таможенных сборов, представил подложные документы. За что и поплатился.

«В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников таможни, подлог документов был раскрыт. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составила свыше 14 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сама яхта изъята.

Севастополь, Олег Яковенко

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