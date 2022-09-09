В Крыму разрешили хлопушки и огненные фонтаны – соответствующие поправки внесены в указ главы РК «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» от 24 февраля 2022 года.

Как уже сообщал «Новый День», на всей территории Крыма ввели запрет на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, а также использование беспилотных воздушных судов физическими и юридическими лицами.

Сегодня в этот документ внесены изменения: разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Органы местного самоуправления получили право устраивать салюты при проведении официальных праздничных мероприятий, но об этом необходимо уведомлять не позднее чем за два дня до даты фейерверка.

Органам власти и их подведомственным учреждениям можно использовать и беспилотники.

Симферополь, Олег Яковенко

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