В Ялте заключили под стражу подозреваемых в жестоком убийстве

В Ялте заключили под стражу подозреваемых в убийстве 34-летнего жителя пгт Гаспра.

Как уже сообщал «Новый День», убийство произошло в ночь на 6 сентября. Жестоко избитого мужчину подбросили к больнице. От полученных травм он скончался. Позже выяснилось, что избиение запечатлела камера наружного наблюдения. По подозрению в убийстве полиция сначала задержала двух мужчин, но одного из них после допроса отпустили по предлогом того, что он непосредственно в избиении не участвовал.

Это возмутило горожан: на видео четко видно – били оба. Знакомые погибшего устроили стихийный митинг у задания полиции и перекрыли дорогу. Второго участника убийства снова задержали.

Следственный комитет забрал дело себе. И вчера предъявил фигурантам преступления обвинения по части 2 стать 105 УК РФ (пункт ж) – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд отправил обоих участников под арест.

Ялта, Олег Яковенко

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