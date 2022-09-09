Крымчане получат возможность формировать школьное меню для своих детей в онлайн-режиме

Родители юных крымчан получили возможность формировать школьные обеды для своих детей и оплачивать их онлайн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперимент провели в двух школах Симферопольского района: родители могут зайти в специальную программу, посмотреть меню льготных обедов, составленное на 10 дней, и докупить детям то, что считают нужным. И тут же рассчитаться через банковское приложение.

Опыт оказался удачным, и теперь его собираются распространить на другие учебные заведения.

По словам вице-премьера Крыма – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, новую систему управления организацией школьного питания начнут внедрять в школах республики с января 2023 года. На первом этапе участие в формировании школьного меню смогут принимать родители учеников школ Симферопольского района и крымской столицы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»