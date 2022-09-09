Свалки строительного мусора в Севастополе растут как грибы

В Севастополе устроили свалку строительного мусора на сельскохозяйственной земле.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в долине Кара-Коба в районе поселка Сахарная Головка размещены отходы грунта и другого строительного мусора. Общая площадь несанкционированной свалки составила 1,5 гектара.

«В результате незаконной деятельности снизился уровень плодородия почвы, что обусловило необходимость проведения мероприятий по рекультивации и восстановлению плодородия, – отметили в ведомстве. – Природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на лицо, деятельность которого привела к ухудшению качества земель, обязанности провести рекультивацию замусоренного участка».

Иск прокурора удовлетворен. Правда, решение суда в законную силу пока не вступило.

Отметим, что несанкционированные свалки превратились для Севастополя в серьезную проблему. Так, только в августе груды строительного мусора и прочих отходов обнаружили в районе садового товарищества «Троллейбусник-2», на улице Чернореченской в Инкермане, в нескольких местах Юхариной балки и на кладбище «Кальфа».

Севастополь, Лиана Макоба

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