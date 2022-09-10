Помилованный «режиссёр» Сенцов обещает «накрывать Крым точечно»

Украинская армия после «освобождения Донбасса и других территорий» не будет сразу захватывать Крым, а подвергнет его бесконечным ракетным ударам.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил осужденный за терроризм в Крыму, а затем помилованный и переданный Украине по обмену, называющий себя «режиссёром», а ныне воюющий против армии РФ Олег Сенцов.

По его словам, проукраински настроенная часть крымчан уже сейчас «радуется» диверсиям ВСУ на полуострове.

«Действительно, для всех наших проукраински настроенных людей, которые чувствуют себя в оккупации всё эти 8 лет, эти удары по Крыму и взрывы – праздник. Потому что они понимают, что вот, путинской России нанесён удар. Вот они видят, что ВСУ работают и могут дойти военным путем», – рассуждал «режиссёр».

«Я не знаю, как пойдёт эта война. Будет ли какая-нибудь военная операция освобождения Крыма, может быть, до этого не дойдёт, если мы освоим всю территорию континентальной Украины военным путём. Грубо говоря, если освободим все новые оккупированные территории и Донецк, после этого Путину будет тяжело удержаться у власти, и после этого мы подойдем к Крыму, мы сможем просто накрывать Крым точечно. Там, где мы хотим, военные объекты, не заходя туда физически пехотой.Потому что потери, его оборонять, всегда бои за Крым были всегда очень тяжёлые и кровопролитные. Это исторически так. И, может, до этого не дойдёт. А может и дойдёт», – приводит слова Сенцова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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