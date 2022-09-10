Киевский политолог призвал подумать – нужен ли Украине такой ЕС

Главная экономика Евросоюза – ФРГ ослабевает и, по-существу, катится в пропасть. Без мощной Германии ЕС не может быть дееспособным, а европейские стандарты жизни рухнут.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Основной потребитель российских энергоресурсов – это Германия как наиболее развитая промышленная страна ЕС, в которой химическое производство, металлургическое, сталелитейное, автомобильное производство. Германия держала всю европейскую экономику. Экономика ЕС – это Германия. Все эти «экономические чуда» в кавычках – польское, венгерское, чешское и так далее – это всё от того, что работал бесперебойно немецкий экономический мотор. Это всё экономика Германии – финансы, банки немецкие, промышленное производство, которые переводили свои сборочные предприятия в Словакию, в Чехию, Польшу», – напомнил эксперт.

«А сейчас, если Германия посыпется, кризис промышленный будет, то, во-первых, трудно будет перевооружиться, они сейчас поставили амбициозные задачи военного перевооружения в сторону направления милитаризма – от прежнего пацифизма. А во-вторых, за ними держится всё, за ними в хвостах, в разных охвостьях, проявлениях, ответвлениях – держатся все экономики Центральной, Восточной Европы», – отметил политолог.

«Кстати, мы когда-то были самостоятельны. Тоже встанет вопрос, а в каком мы тут хвосте будем? Или, вообще, нам не надо быть в хвосте ЕС? Может быть – не очень-то, учитывая, что ЕС уже не будет иметь те стандарты жизни, которые он имел... Без этого энергетического и мирного дивиденда. И если действительно, государство социального благосостояния уходит в прошлое, уходит в историю, вместо него военно-промышленное государство...», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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