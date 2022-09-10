«На отдельных участках фронта – это не наступление» – офицер ВСУ

Украина способна сконцентрировать силы и пойти в наступление лишь на отдельных участках фронта – с временным успехом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире львовского телевидения заявил украинский военный эксперт, экс-полковник ВСУ Олег Жданов.

Кроме того, он отметил, что западное оружие эффективно, но капризно и быстро выходит из строя.

«Мы сегодня собственными силами можем проводить такие контрнаступательные действия на отдельных оперативных направлениях. Видите, на южнобужском направлении проводим такие действия, на слобожанском направлении мы начали такие действия. Не в масштабах всего направления, а только на отдельном участке. Но наших усилий, нашего желания победить – недостаточно. Да, мы можем победить на какой-то период времени, но наносится же поражение и нашим войскам, мы тоже несем потери – и в личном составе, и в оружии. А его нужно нам постоянно пополнять», – отметил он.

«И вы же не забывайте проблемы, например, «Панцергаубица 2000» – возникла техническая проблема, оказывается, что немецкая гаубица очень нежная, она не может выполнять большое количество заданий, ей постоянно нужно техническое обслуживание, как автомобилю. Для того, чтобы его выполнять, нужно, чтобы Германия теперь нам передала техническую базу и технологии по ее техническому обслуживанию. То есть, нужен комплексный подход к передаче нам оружия», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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