США поставляют Киеву определённые виды вооружений и техники в том количестве, которое помогает Украине противостоять России. Но на большее рассчитывать не надо, так как Белый дом боится перейти «красную черту», за которой последует непосредственная угроза Соединённым Штатам.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского 5 канала заявил американский военный в отставке, бывший советник министра обороны США Филип Карбер.

Он призвал украинцев с пониманием отнестись к «этому обстоятельству» и не ждать от Америки более мощных систем вооружения.

«Почему мы не отправляем ещё? Я попытаюсь объяснить это рационально – если бы я был главным, я бы, конечно, сделал всё радикально, по-другому, но попытаюсь объяснить вам отношение. У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США, их население и, дословно, отправить даже не в темные времена, а в каменный век», – отметил он.

«Тысячи ядерных зарядов нацелены на американские города. Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность – это защитить американское население, вы должны учитывать существенную угрозу. Существенную – значит, существование страны», – заключил Карбер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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