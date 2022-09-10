«Эта зима переломная» – Зеленский обещает «быструю деоккупацию Украины»

Украине нельзя затягивать вопрос «деоккупации» страны и оставлять его решение потомкам.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ пойдут в наступление по всему фронту, чтобы быстро завершить конфликт – даже с минимумом западной помощи.

«Мы должны успеть. Потому что иначе будет страшно. Если наше поколение не успеет, не дай Бог, и эта война затянется – я в это не верю, но хочу сказать, что если наше поколение не успеет, то дети все успеют, и это факт. Но я считаю, что эта зима переломная, она может привести к быстрой деоккупации украинцами Украины. Мы видим, куда они бегут, по каким направлениям. Если бы с оружием мы были немного сильнее, но, если бы мы были еще сильнее, мы бы деоккупировали еще быстрее. Потому что мы не крабы и бочком или назад не будем, мы будем идти только вперед», – пообещал Зеленский.

Украинский президент призвал не переживать, если западная помощь уменьшится.

«Уменьшение макрофинансовой помощи будет. Наша задача – не допускать, но это будет. Нужно это принять Украине, обществу и, прежде всего, власти, потому что решать этот кризис придется нам всем. Уменьшение оружия будет, этот нарратив происходить будет. Не потому, что кто-то в Европе этого хочет – этого очень хочет Россия, потому – тем или иным путем это будет происходить. И снова-таки, наша задача – делать все, чтобы не дать такую возможность», – приводит слова Зеленского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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