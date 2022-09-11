Рабочая неделя в Крыму начнется со шторма

Рабочая неделя в Крыму начнется с непогоды: объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12 и 13 сентября на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
Вместе с тем, 12 сентября в центральных, южных, восточных и западных районах Крыма , а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube