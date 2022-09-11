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Понедельник, 12 сентября 2022, 01:00 мск

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Рабочая неделя в Крыму начнется со шторма

Рабочая неделя в Крыму начнется с непогоды: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12 и 13 сентября на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Вместе с тем, 12 сентября в центральных, южных, восточных и западных районах Крыма , а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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