Рабочая неделя в Крыму начнется со шторма

Рабочая неделя в Крыму начнется с непогоды: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12 и 13 сентября на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Вместе с тем, 12 сентября в центральных, южных, восточных и западных районах Крыма , а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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