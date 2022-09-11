Россия впервые нанесла ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре

Вооружённые силы РФ около 20 часов по московскому времени нанесли удары по крупнейшим ТЭЦ восточной и центральной Украины.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», ракеты «Калибр» были выпущены из акваторий Чёрного и Каспийского морей.

Удары нанесены по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.

В результате произошли отключения электроэнергии во многих городах. Недостаток генерирующих мощностей не удалось ликвидировать переброской электроэнергии с западных областей. На крупнейших подстанциях сработала защита и отключила крупных потребителей и целые регионы. Сбои в работе энергосистемы перекинулись на сети Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей, а также на подконтрольные ВСУ районы Донецкой и Киевской областей и столицу Украины.

На Хмельницкой и Южноукраинской АЭС пришлось отключать энергоблоки, так как стало невозможно передавать вырабатываемую электроэнергию в сеть.

Чтобы локализовать аварию, украинские энергетики отключили западные и центральные районы Украины от восточных и южных. В Харькове остановилось метро, в разных частях страны встали электропоезда, в Полтаве прямо на улицах загорелось несколько троллейбусов.

В данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения и подключаются резервные мощности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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