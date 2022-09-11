«Мы заставим русских каяться» – администрация Зеленского

Украина как «неотъемлемая часть цивилизованного мира» спасает прогрессивное человечество от «реваншистской России» и делает всё для того, чтобы «привести русский народ к покаянию».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в ходе пропагандистского форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы не должны иметь иллюзий вокруг того, что происходит в РФ и вокруг того, что будет происходить дальше. Они точно не поймут даже, если проиграют. Это намного более глубокая проблема. Мы сегодня за счёт Украины доигрываем то, что не было доиграно в начале 90-х и в середине 90-х – Россия не прошла через ключевое – покаяние за систему тоталитарного типа, которой был СССР. Всё, через что прошла Европа – я имею в виду Варшавский договор», – рассуждал он.

«Россия пошла по такому пути, когда она законсервировалась и вышла после победы пана Ельцина в 96-м году на понимание того, что комфорта в достаточном количестве в России не будет, качество жизни всегда будет намного ниже, чем в Европе или в любых цивилизованных странах. И тогда они придумали концепцию реваншизма. И сегодня они этот реваншизм попытались реализовать атакой на Востоке Европы, которую ненавидят больше всего, и Украину, прежде всего», – утверждает советник украинской администрации.

«Работать с Россией? Там нет общественного мнения, и не будет. Это государство может существовать только в авторитарном или в тоталитарном типе. Это иллюзия была, что там может быть демократизация. Демократизация не может быть без покаяния, без признания вины за то, что ты делал на протяжении 70 лет, на тот момент, когда распался СССР. Это сложная система, которая в РФ. Как нам на это повлиять? Мы должны победить, это ключевое. И заставить их стать на путь покаяния», – приводит слова Подоляка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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