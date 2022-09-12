В Симферополе в результате ДТП пострадали 8 человек

В Симферополе в результате столкновения микроавтобуса с легковушкой пострадали 8 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, ДТП произошло в районе больницы имени Семашко. Mercedes Sprinter столкнулся с Volkswagen Passat. От удара микроавтобус отбросило на автостоянку больницы, где он налетел на стоящие там машины.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 7 пассажиров Mercedes – все они госпитализированы.

В ходе проверки инцидента выяснилось, что Mercedes Sprinter перевозил пассажиров незаконно.

Симферополь, Олег Яковенко

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