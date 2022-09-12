В Ростуризме озвучили процент снижения крымского турпотока

Спрос на отдых в Крыму минувшим летом сократился на 19%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство подвела предварительные итоги высокого летнего сезона.

«С мая по август в стране отдохнули около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов», – рассказала Догузова.

Отметим, что в текущем году состав туристов в Крыму существенно изменился. Если в предыдущие несколько лет каждый третий отдыхающий добирался до полуострова воздушным транспортом, то в текущем году 83% прибыли на автомобилях и автобусах, 17% – по железной дороге.

Это отразилось на экономике турсферы и, в первую очередь, на экскурсионном бизнесе – спрос в этом сегменте резко сократился, и некоторые компании оказались на грани выживания.

Симферополь, Лиана Макоба

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