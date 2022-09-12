«Перегруппировка сил» на Харьковщине не застала Путина врасплох – Песков

Президент России полностью владеет всей информацией об оперативной обстановке в зоне СВО.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Как Путин отреагировал на перегруппировку сил?» и переброс войск с с харьковского на донецкое направление.

Он добавил, что СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

«Разумеется, всё, что происходит, любые действия военных в ходе СВО докладываются верховному главнокомандующему. Он находится в круглосуточной связи и с министром обороны, и с военачальниками. По-другому и быть не может в ходе СВО. СВО продолжается – и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», – сказал Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»