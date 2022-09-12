В США всерьёз опасаются раскола Европы и народных бунтов – CNN

Во властных кругах США не на шутку встревожены ситуацией в Европе и опасаются, что ЕС под влиянием грядущего энергетического кризиса резко изменит свою позицию по Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собтвенные источники в администрации США.
В частности, заявляют на CNN, по мнению одного чиновника Белого дома, «риск раскола в Европе реален... граждане в ЕС могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России».
Телеканал сообщает также, что сейчас для Байдена главный приоритет – не допустить общественной и политической нестабильности в Европе.
Также отмечается, что существующих запасов газа в Европе может хватить только на очень теплую зиму – но даже об этом нельзя говорить наверняка.
Симферополь, Валентин Карамазов
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