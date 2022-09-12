В Крыму адвокат «развела» подзащитного почти на миллион рублей

В Крыму адвокат выманила у подзащитного крупную сумму за услуги, которые не могла оказать.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, предъявлено обвинение члену адвокатской палаты Республики Крым. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, в октябре 2021 года адвокат заключила с жительницей Ялты соглашение об оказании юридических услуг по защите ее сына по уголовному делу за вознаграждение в размере 90 тысяч рублей.

Когда адвокату стало известно, что в отношении ее подзащитного органами предварительного следствия планируется избрание меры пресечения, то сообщила его матери, что за взятку в размере 200 тысяч рублей она поспособствует избранию ему более мягкой меры пресечения. Клиентка передала требуемую сумму, которой адвокат распорядилась по своему усмотрению.

Через пару месяцев адвокат вновь обратилась к матери своего подзащитного и сообщила, что, якобы, может поспособствовать смягчению наказания, и потребовала за это уже 600 тысяч рублей.

В момент передачи денег предприимчивую юристку задержали сотрудники ФСБ.

Отметим, что это не единственный случай в Крыму, когда законники сами грубо нарушают закон.

Так, на прошлой неделе суд вынес приговор члену адвокатской палаты Севастополя. В феврале – марте 2021 года по просьбе бывшего сотрудника полиции он и сообщил женщине, в отношении которой проводились оперативно-розыскные мероприятия, о возможности их прекращения за взятку. Женщина на предложение согласилась. Однако адвокат, выступивший посредником в передаче денег, потребовал за оказанную услугу еще 7 тысяч долларов США.

​При получении взятки адвокат был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Ялта, Олег Яковенко

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