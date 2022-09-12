Игровые площадки детских садов Севастополя опасны для детей

Игровые площадки ряда детских садов Севастополя опасны для детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Севастополя, в ходе проверки обеспечения безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, выяснилось, что в 12 детских садах детские игровые площадки находятся в ненадлежащем техническом состоянии и имеют неисправные элементы.

Речь идет о дошкольных учреждениях №№3, 5, 10, 16, 17, 37, 70, 71, 86, 116, 123, 129

На их территориях выявлено игровое оборудование с выступающими элементами с острыми концами и кромками, в частности с выступающими концами гвоздей на поверхностях конструкций. Часть металлических деталей игрового оборудования имеют признаки коррозии. Зоны приземления не обустроены ударопоглощающим покрытием, не обеспечена целостность покрытия площадок. Карусели, качели и горки имеют шероховатые поверхности и могут поранить детей.

«Руководство детских садов и должностные лица Департамента образования и науки города не контролируют техническое состояние оборудования, безопасность и обслуживание игровых площадок. Систематический осмотр и своевременный ремонт оборудования не производится», – подчеркнули в прокуратуре.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»