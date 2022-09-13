Археологическая загадка: в Крыму найдены украшения, не соответствующие историческому периоду

В Крыму в пещерном храме Кильсе-Тубю (XIV-XV века) найдены частички украшений из египетского фаянса. Это озадачило археологов – находка не соответствует историческому периоду.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, специалисты Крымского федерального университета завершили сезон археологических работ на Мангупском плато, расположенном в Бахчисарайском районе. В этом году специалисты работали на двух объектах, один из них – пещерный храм Кильсе-Тубю XIV-XV века.

Работы на этой территории проводятся в рамках гранта Российского фонда культуры «Волонтеры археологического наследия». Главной достопримечательностью памятника являются частично сохранившиеся фрагменты фресковой росписи, которую традиционно датируют концом XIV – началом XV века.

«Здесь изображена сцена Деисуса. В центре находится изображение Иисуса Христа, от которого, к сожалению, сохранились лишь отдельные фрагменты, – рассказал доцент кафедры археологии и всеобщей истории Крымского федерального университета Валерий Науменко. – Слева от него изображена Святая Богоматерь. Хорошо видны ее нимб, лицо, характер одеяния. Она обращена лицом к Иисусу Христу с протянутыми руками. Справа должна была находиться фигура Святого Иоанна Крестителя, но, к сожалению, от нее тоже остались лишь отдельные фрагменты. Кроме того, слева от Богородицы есть изображение свитка с богослужебными текстами, но читаются лишь отдельные буквы греческого алфавита».

В этом году специалисты начали проводить раскопки территории у храма, которые показали, что он не являлся изолированным объектом, а входил в состав монастырского комплекса. Найдены кресты, крестовидные подвески, нашивки и другие украшения, которые встречались как в погребениях, так и в культурном слое церкви.

«Мы нашли фрагмент креста, на лицевой стороне которого видно рельефное изображение святого, выше – петелька для подвешивания. Это нательный крест, причем не рядового человека, а, вероятнее всего, монаха, выделяющегося среди остальных братьев. Нашли крестик другого плана: он сделан из согнутой двойной железной пластинки. Это крестик, который, вероятно, устанавливался близ какого-то образа, например, в нише, где находилась икона, – предполагает ученый. – Два следующих крестика – это кресты, которыми обшивалась одежда или, что более вероятно, оклады священных книг. Они делались из дерева, обтягивались кожей и инкрустировались дополнительными украшениями».

Неожиданной находкой стали частички украшений, обнаруженные снаружи церкви.

«Это, возможно, подвески, бусинки, пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения. Их уникальность в том, что это египетский фаянс. А мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков. И это удивительно, – подчеркнул Науменко. – Нам предстоит разобраться, как вещи, которые мы обычно соотносим с античными памятниками, оказались здесь».

Симферополь, Лиана Макоба

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