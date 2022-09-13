Каждый десятый крымчанин настроен часто менять работу

Каждый десятый крымчанин не хочет задерживаться на рабочем месте более 3 лет. На действительно постоянную работу рассчитывает каждый седьмой. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 10 лет готовы трудиться на новом месте 14%. Как правило, это люди старше 45, устраивающиеся на высокооплачиваемую работу. По 13% респондентов заявили, что предпочитают находиться на одном месте 5 – 10 лет и 3-5 лет. Еще 9%, устраиваясь на работу, собираются сменить место через 1 – 3 года, а 1% – через несколько месяцев. Среди тех, кто не собирается задерживаться на одной работе более 3 лет, в основном молодежь и обладатели низко оплачиваемых компетенций.

Специалисты отмечают, что уровень зарплаты существенным образом влияет на срок работы. Так, у тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей, средний планируемый срок составляет 4 года, а у тех, чья зарплата превышает 80 тысяч, – 7,5 лет.

Есть и профессиональные особенности. Например, дольше всех предполагают работать в новой организации главные бухгалтеры (в среднем 8,8 лет), кладовщики (8,3 лет), медицинские сестры (8,4 лет), администраторы (7,3 лет) и юристы (7 лет).

На самый короткий срок рассчитывают курьеры (в среднем 2,4 года), дизайнеры (3 года), маркетологи, пиарщики (по 4 года) и программисты (4,5 года).

Отметим, что половина крымчан, устраиваясь на новую работу, вообще не строит планов по ее смене и собирается оставаться на месте так долго, как получиться.

Симферополь, Лиана Макоба

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