Село на востоке Крыма затопило в третий раз, жители жалуются на отсутствие помощи

В селе Марфовка Ленинского района Керчи очередной потоп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 2 месяца село из-за сильных дождей топит третий раз. Например, 19 августа от воды пострадали 9 частных домов, 6 приусадебных участков и подвалы в 2 двухэтажных зданий. На этот раз подтопило 31 дом.

«Ливни разрушают придомовые территории и фундаменты строений, по улицам текут бурные потоки грязи, сносящие все на своем пути. Повреждения каждый раз фиксирует МЧС, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Но, по словам жителей, никакой помощи они не получают».

В администрации поселения заявляют, что проводят обход домов.

Отметим, сегодня к вечеру в Керчи опять ожидается дождь.

Керчь, Олег Яковенко

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