Задача «деоккупации Крыма» поставлена и её выполнение зависит только от времени доставки соответствующих западных вооружений, в первую очередь, наступательных – танков и авиации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, сейчас Киев ожидает выполнения всех своих военных заявок, потому что наступать прямо сегодня широким фронтом на Крым будет сложно.

«Довольно успешно можно идти вперёд и при сегодняшней западной помощи. Но если думать о большом наступлении в формате освобождения всех территорий, то она ещё недостаточна. Потому что речь идёт про большое контрнаступление, по всей линии фронта, а не на отдельных её частях. Нужно наступательное вооружение. Это танки, в первую очередь, западные. Поэтому не случайно перед встречей в Рамштайне министр обороны Резников говорил о том, что нам нужны западные танки. Речь шла про «Леопарды» немецкие. Пока ещё там есть заминка, но вопрос будет решён», – сообщил эксперт.

«Во-вторых, чтобы идти в серьёзное наступление, большое, нужны ещё ВВС модернизированные. Нужны самолёты, нужна штурмовая авиационная и тактическая авиация. Это вертолёты военные... Очевидно, что задания поставлены: освобождение Крыма, освобождение всех территорий... Но пока мы не получим достаточно помощи, понятно, что будет тяжело это сделать», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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